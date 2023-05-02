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منها الرياض.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة ورياحًا وأتربة على 5 مناطق
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منها الرياض.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة ورياحًا وأتربة على 5 مناطق

منها الرياض.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة ورياحًا وأتربة على 5 مناطق

منها الرياض.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة ورياحًا وأتربة على 5 مناطق
٠٧:٢٢:٠٤ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف، وأن حالة البحر متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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