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خدمة اليوم.. 6 خطوات لتجديد رخصة السير لقطاع الأعمال

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خدمة اليوم.. 6 خطوات لتجديد رخصة السير لقطاع الأعمال

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتجديد رخصة السير لقطاع الأعمال

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتجديد رخصة السير لقطاع الأعمال
٠٧:١٦:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أسهل وأهم خطوات تجديد رخصة السير لقطاع الأعمال.

خطوات لتجديد رخصة السير لقطاع الأعمال

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام، خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المؤسسات والشركات من تجديد رخص السير للمركبات، عبر هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجّل المؤسسة في الموقع الإلكتروني “تم”.

2 – حدد المشتري ونوع الملكية، وأدخل بقية البيانات.

3 – أدخل رقم اللوحة ونوع التسجيل ونوع المركبة.

4 – أكمل النموذج وأكّد صحة المعلومات بالإقرار عليها.

5 – يقوم النظام بالتحقق من بيانات المركبة، وبيانات المشتري والمالك، ورقم اللوحة.

6 – سوف تَصدر الرخصة بعد ذلك بشكل آلي، ويمكنك طباعتها مباشرة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920020405″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن العام خدمة اليوم خطوات تجديد الرخصة رخصة السير قطاع الأعمال

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