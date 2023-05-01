بقطاع البنوك.. “شركة تنفيذ تعلن عن توفر وظائف

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أعلنت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية) سابقًا عن توفر وظائف إدارية في قطاع البنوك لحملة الدبلوم والبكالوريوس وذلك في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– ممثل مبيعات

– مسؤول تحليل الائتمان

المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم (كافة التخصصات)

– البكالوريوس (كافة التخصصات)

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الشروط المطلوبة:

– ان يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على مؤهل علمي شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).

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نبذة عن الشركة:

شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية) سابقًا للخدمات الادارية هي احد قنوات المواهب للمصرف والشركات الاخرى التابعة لها.

أهداف الشركة:

وتهدف الشركة لتقديم الخدمات لعملائنا والمجتمع ومرتكزين في ذلك على المعرفة المهنية والضدق والنزاهة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا