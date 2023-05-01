بقطاع البنوك.. “شركة تنفيذ تعلن عن توفر وظائف
تواصل – فريق التحرير؛
أعلنت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية) سابقًا عن توفر وظائف إدارية في قطاع البنوك لحملة الدبلوم والبكالوريوس وذلك في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
– ممثل مبيعات
– مسؤول تحليل الائتمان
المؤهلات المستهدفة:
– الدبلوم (كافة التخصصات)
– البكالوريوس (كافة التخصصات)
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الشروط المطلوبة:
– ان يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على مؤهل علمي شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).
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نبذة عن الشركة:
شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية) سابقًا للخدمات الادارية هي احد قنوات المواهب للمصرف والشركات الاخرى التابعة لها.
أهداف الشركة:
وتهدف الشركة لتقديم الخدمات لعملائنا والمجتمع ومرتكزين في ذلك على المعرفة المهنية والضدق والنزاهة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا