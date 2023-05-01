الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بقطاع البنوك.. “شركة تنفيذ تعلن عن توفر وظائف
للطلاب والمعلمين فقط.. نسخة مجانية من وورد وباوربوينت
براءات الاختراع تشعل حربًا بين شركات تكنولوجيا السيارات الكهربائية
سقيا الخيرية: تم تنيفذ برامج لــ4 ملايين مستفيد خلال شهر رمضان
براتب 9250 ريالا.. نيوم تعلن عن توفر وظائف لمختلف التخصصات
تحذير لمستخدمي هواتف آيفون.. التحديث بشكل عاجل

الرئيسية

 /

فرص

 /

بقطاع البنوك.. “شركة تنفيذ تعلن عن توفر وظائف

بقطاع البنوك.. “شركة تنفيذ تعلن عن توفر وظائف

بقطاع البنوك.. “شركة تنفيذ تعلن عن توفر وظائف
٠٢:٥٨:٢٣ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير؛

أعلنت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية) سابقًا عن توفر وظائف إدارية في قطاع البنوك لحملة الدبلوم والبكالوريوس وذلك في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– ممثل مبيعات

– مسؤول تحليل الائتمان

المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم (كافة التخصصات)

– البكالوريوس (كافة التخصصات)

اقرأ أيضا:

تحذير من هيئة سوق المال بخصوص هذه الوظائف

المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل لحملة الدبلوم والبكالوريوس

الشروط المطلوبة:

– ان يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على مؤهل علمي شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).

اقرأ أيضا:

براتب 9250 ريالا.. نيوم تعلن عن توفر وظائف لمختلف التخصصات

وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

نبذة عن الشركة:

شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية) سابقًا للخدمات الادارية هي احد قنوات المواهب للمصرف والشركات الاخرى التابعة لها.

أهداف الشركة:

وتهدف الشركة لتقديم الخدمات لعملائنا والمجتمع ومرتكزين في ذلك على المعرفة المهنية والضدق والنزاهة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الراجحي شركة تنفيذ وظائف إدارية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
الجامعة الإلكترونية تقبل 17297 طالباً وطالبة في فروعها العشرة

الجامعة الإلكترونية تقبل 17297 طالباً وطالبة في فروعها العشرة

٠١:٥٢ م، الثلاثاء، ٠٨ يوليو ٢٠١٤
وظائف شاغرة بدارة الملك عبدالعزيز عبر جدارات

وظائف شاغرة بدارة الملك عبدالعزيز عبر جدارات

٠٦:٣٢ ص، الخميس، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
اليوم آخر فرصة لقبول الطلاب في الفصل الصيفي بثانوية القدس في عفيف

اليوم آخر فرصة لقبول الطلاب في الفصل الصيفي بثانوية القدس في عفيف

١١:٠٦ ص، الخميس، ١٢ يونيو ٢٠١٤
غرفة الرياض.. 1975 وظيفة برواتب تصل لـ 15 ألف ريال

غرفة الرياض.. 1975 وظيفة برواتب تصل لـ 15 ألف ريال

١٠:٤٦ ص، الأربعاء، ١٩ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *