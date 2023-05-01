للطلاب والمعلمين فقط.. نسخة مجانية من وورد وباوربوينت

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يؤكد خبراء التقنية أهمية تطبيقات وبرامج الأوفيس للطلاب والمعلمين على حد سواء، لإنجاز المهام المطلوبة خلال العملية التعليمية.

وإذا كنت طالباً أو مدرساً أو عضواً في هيئة التدريس ولديك عنوان بريد إلكتروني نشط للمدرسة، فمن المحتمل أن تكون مؤهلاً للحصول على أوفيس 365 مجاناً، والذي يشمل برامج وورد وإكسل وبوربوينت وتيمز، بالإضافة إلى أدوات الفصل الدراسي الأخرى.

كيفية الحصول على مجموعة أوفيس؟

وكل ما عليك فعله هو إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمدرستك في هذه الصفحة على موقع Office 365 Education.

وفي كثير من الحالات، سيتم منحك حق الوصول على الفور بفضل عملية التحقق الآلي.

ويمكن لأي شخص الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد من مايكروسوفت 365. ومع ذلك، هذا يتطلب منك إدخال رقم بطاقة ائتمان.

وفي حالة إذا لم تقم بإلغاء اشتراكك قبل انتهاء الشهر، فسيتم تحصيل 100 دولار منك مقابل اشتراك لمدة عام.

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ولكن إذا لم تكن بحاجة إلى المجموعة الكاملة من أدوات مايكروسوفت 365، فيمكنك الوصول إلى عدد من تطبيقاتها عبر الإنترنت مجاناً، بما في ذلك وورد وإكسل وبوربوينت وون درايف و أوتلوك والتقويم وسكايب.

خطوات الحصول على الخدمة

1. الانتقال إلى Microsoft365.com.

2. الضغط فوق تسجيل للحصول على الإصدار المجاني من أوفيس تحت زر “تسجيل الدخول”.

3. تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك أو قم بإنشاء حساب مجاناً. إذا كان لديك بالفعل حساب على ويندوز أو سكايب، فسيكون لديك حساب مايكروسوفت.

4. حدد التطبيق الذي تريد استخدامه واحفظ عملك في السحابة باستخدام “وان درايف”.

ما هي نواقص الإصدار المجاني؟

وفي حالة إذا كان بإمكانك الحصول على كل هذه التطبيقات مجاناً، فلماذا عليك إذا دفع النقود للحصول على اشتراك مايكروسوفت 365؟

ويوضح الخبراء أن وظائف التطبيقات المجانية محدودة، لذا فهي تعمل فقط في متصفح الويب الخاص بك ولا يمكنك استخدامها إلا عندما تكون متصلاً بالإنترنت بشكل نشط. لديها أيضاً ميزات أقل من إصدارات مايكروسوفت 365 الكاملة.

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