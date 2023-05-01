سقيا الخيرية: تم تنيفذ برامج لــ4 ملايين مستفيد خلال شهر رمضان

تواصل – واس:

كشف تقرير جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لشهر أبريل الذي واكب شهر رمضان المبارك عن مواصلة الجمعية تنفيذ برامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة، حيث بلغ عدد مستفيدي الجمعية خلال الفترة ما يقارب أربعة ملايين مستفيد ومستفيدة.

وأكد التقرير أنه جرى توزيع 3,980,800 عبوة ماء، منها توزيع 1,450,080 عبوة في محطات النقل بمواقف كدي، وأجياد ،وجبل الكعبة ،والغزة ،وشارع إبراهيم الخليل ، والحفائر المؤدية إلى الحرم المكي الشريف.

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برامج جمعية سقيا الخيرية

كما استفاد من البرنامج 1,970,640 من المصلين في 207 مساجد بمنطقة مكة، وكذلك 53,920 صائماً من ساكني 10أربطة، واستفاد 67,280 صائماً في 10 جمعيات خيرية، بينما تم تأمين مغاسل الموتى بـ 29,280 عبوة، بالإضافة إلى استفادة 384,000 معتمر في مواقيت الإحرام بوادي محرم ، يلملم ، الجحفة، كما تم تقديم مبادرة هدية سقيا في ‎عيد الفطر المبارك بتوزيع 5,720 مغلف (حلوى وتمر) ، وتوزيع 25,600 عبوة ماء للمصلين في 11 مصلى للعيد بجدة.

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وقف تعاونوا على البر

وأكد التقرير استمرار تنفيذ مشروع سقيا 300 أسرة شهرياً بالصهاريج في قرى وهجر محافظة الطائف بتنفيذ وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية، وسقيا 300 أسرة شهرياً في الجموم بتنفيذ جمعية سخاء، مشيراً إلى بدء المرحلة الرابعة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة.

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