براءات الاختراع تشعل حربًا بين شركات تكنولوجيا السيارات الكهربائية

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قدمت شركات صينية، بقيادة عملاق التكنولوجيا “هواوي”، سيلا من براءات الاختراع في التقنيات الأساسية التي تسمح للمنتجات، بالاتصال بشبكات اتصالات الإنترنت.

هيئة المعايير

وكانت الشركات الصينية وراء 65% من طلبات تسجيل براءات الاختراع الأساسية القياسية العام الماضي المرفوعة إلى هيئة المعايير، المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة كلاريفيت، ارتفاعا من 37% في 2019، حسب “الاقتصادية”.

تراجع براءات الاختراع الأوروبية

من جانبه، أشار تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إلى أنه منذ 2014 انخفضت نسبة براءات الاختراع الأساسية القياسية التي تمتلكها الشركات الأوروبية على مستوى العالم من 22 إلى 15%، في حين تضاعفت نسبة الشركات الصينية.

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حذر الصين وقلق العالم

وفي الوقت نفسه، أثار اهتمام الصين المتزايد ببراءات الاختراع الأساسية القياسية قلقا في صناعة السيارات، التي تعتمد بالفعل على أكبر دولة آسيوية للحصول على المكونات الأساسية عبر جزء كبير من سلسلتها للتوريد وأصبحت حذرة للغاية من تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين.