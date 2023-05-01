تحذير لمستخدمي هواتف آيفون.. التحديث بشكل عاجل
تواصل – فريق التحرير:
يحذر خبراء التقنية من ثغرات أمنية خطيرة في هواتف آيفون تتسبب في السماح للهاكرز باختراق الهواتف وسرقة بيانات المستخدمين.
أهمية التحديث فوراً
وفي هذا السياق، قال الخبير التقني سالم الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”:”لمستخدمي آيفون ضرورة التحديث وبشكل عاجل”.
وأضاف الحربي، أن التحديث الأمني يغلق بعض الثغرات وشركة أبل ترمز لها (إصلاحات أمنية)، مضوحا أن التحذير من شركة أبل غريب وليس مثل العادة.
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تحذير من شركة أبل
وفي وقت سابق، أصدرت عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية، شركة “أبل” تحذيرا عاجلا إلى الملايين من مستخدمي هاتف “آيفون” الذي تصنعه، بشأن صحتهم.
وتفصيلا يستهدف التحذير المستخدمين الذين يستعينون بجهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز طبي آخر مزروع في أجسادهم.
أهمية الابتعاد عن الهاتف
وأوضحت “أبل”، في بيان لها: إن هؤلاء عليهم أن يبعدوا الهاتف عن صدورهم 6 بوصات، أي ما يعادل 15.2 سنتيمتر.
وأوضحت عملاق الهواتف الذكية أن تداخل المغناطيسات والمجال الكهرومغناطيسي مع وظائف هذه الأجهزة قد يكون قاتلا، بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت.
زراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب
في سياق متصل، يزرع نحو 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها أجهزة تنظيم ضربات القلب في أجسادهم.
وأجهزة تنظيم ضربات القلب عبارة عن حواسيب صغيرة تزرع أسفل الجلد وتحديدا في منطقة الصدر، حيث تراقب معدل ضربات القلب وتعمل على تنشيطها في حال لم تكن تعمل بما فيه الكافية.
يشار إلى أن دراسة خلصت الشهر الماضي إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون ساعات “أبل ووتش” قد يواجهون مشكلة تداخل مع أجهزة تنظيم ضربات نبض القلب.
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مستخدمي #ايفون ضرورة التحديث وبشكل عاجل وراح نتكلم عن التفاصيل في حال توفرت لاحقاً
🔴التحديث يغلق بعض الثغرات وشركة ابل ترمز لها ( اصلاحات امنيه)
🔴صراحه نوع التحذير غريب ماهو مثل العادة pic.twitter.com/EvQ8B9fRnP
— سالم الحربي (@arnod) May 1, 2023