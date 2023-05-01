براتب 9250 ريالا.. نيوم تعلن عن توفر وظائف لمختلف التخصصات

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أعلنت شركة نيوم عن طرح (13) فرصة وظيفية (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وتتضمن الوظائف العمل لدى شركاء نيوم في كل من (نيوم، تبوك، الدمام، ضباء) برواتب تتراوح من (5,000) إلى (9,250) ريال شهرياً على النحو التالي:

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المسميات الوظيفية:

– حاسب كميات (نيوم)

– مدير مكتب فني (نيوم)

– مدير بيئي (نيوم)

– إداري موارد بشرية (نيوم)

– مهندس مدني (نيوم)

– حارس أمن (حقل)

– مراقب سلامة مهنية (حقل)

– مندوب علاقات حكومية (حقل)

– مهندس مدني (حقل)

– مشرف أمن (حقل)

– إداري مشروع (حقل)

– مراقب الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة (نيوم)

– موظف إداري (نيوم)

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الرواتب:

تترواح من (5,000) إلى (9,250) شهرياً حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا