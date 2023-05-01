“وجنودا لم تروها”.. القطط تمزق علم دولة الاحتلال بعد الغربان (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

في ظاهرة غريبة تم تداولها بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر عبث عدد من الحيوانات بعلم دولة الاحتلال.

قطة تمزق علم الاحتلال:

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطة تقوم بإسقاط علم دولة الاحتلال، الذي كان معلقا على أحد الجدران.

وعقب إسقاط أحد أطرافه قامت القطة بالرجوع إلى العلم ومحاولة إسقاطه كاملا من كل أطرافه.

وعلق أحد رواد تويتر على مشهد تمزيق القطة للعلم قائلا :” لا مفرّ لكم ، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.. بعد الغربان جاء دور القطط. . “وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا”.

الغربان تمزق علم الاحتلال:

كما أظهرت فيديوهات متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة قيام الغربان بتمزيق علم الاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أحد المقاطع المصورة، الذي حاز على مئات الآلاف من المشاهدات والمشاركات عبر “تويتر”، وقف غراب بجوار سارية تحمل علم الاحتلال، وظل ينزع فيه إلى أن ألقاه على الأرض.

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