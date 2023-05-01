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الحرب على المخدرات.. القبض على مواطن تورط في هذه الجريمة بالعارضة
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الحرب على المخدرات.. القبض على مواطن تورط في هذه الجريمة بالعارضة

الحرب على المخدرات.. القبض على مواطن تورط في هذه الجريمة بالعارضة

الحرب على المخدرات.. القبض على مواطن تورط في هذه الجريمة بالعارضة
٠١:٤٤:٤٥ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر، مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني gdnc.gov.sa@995، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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القبض على 4 مواطنين

وفي وقت سابق، قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على (4) مواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر والممنوعات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهه الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
الحرب على المخدرات العارضة القات المخدر جازان

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