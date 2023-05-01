قفزة مرعبة لثور هائج وفزع بين الجماهير.. (فيديو متداول)

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تجمع حشد من الناس أثناء هروب ثور هائج.

حالة من الفزع

وسادت حالة من الفزع بين الحشود، الذين فروا أمام هياج الثور المنطلق بسرعة نحوهم، كما أظهر الفيديو المتداول.

وقفز الثور الهائج المنطلق بسرعته، في منطقة خالية، وسط تهليل من الحضور، ويبدو أن الفيديو جرى التقاطه من إحدى المدن الإسبانية التي تشتهر بمصارعة الثيران

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وفي سياق منفصل، كشفت دراسة حديثة قام بها بعض الباحثين، أن بعض النباتات تصدر أصواتًا، وأنه يمكن للحيوانات سماع هذه الأصوات.

النباتات تصدر أصواتًا في هذه الحالات

ونقلت “ساكي نيوز” عن دراسة نشرته مجلة “Cell”، أن النباتات “المجهدة”، التي لم تُروَ منذ عدة أيام، أو قطعت جذوعها تصدر أصواتًا.

وأوضحت الدراسة أنه تم إجراء تجارب في غرفة عازلة للصوت ثم في بيئة صوبة صاخبة.

خوارزمية التعلم الآلي

وقام الباحثون بتدريب خوارزمية التعلم الآلي للتمييز بين النباتات غير المجهدة، والنباتات العطشى، والنباتات المقطوعة.

وأثبت الفريق، أن الأصوات صدرت عندما تم تجفيف نباتات الطماطم والتبغ، أو قطع ساقها.

وأكد أنه عندما وُضعت هذه النباتات في “موقف عصيب”، كانت تصدر أصواتا تشبه أصوات فرقعة أو نقرات.