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احذر الاحتراق الوظيفي.. خطأ فادح يمارسه البعض في بيئة العمل

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احذر الاحتراق الوظيفي.. خطأ فادح يمارسه البعض في بيئة العمل

احذر الاحتراق الوظيفي.. خطأ فادح يمارسه البعض في بيئة العمل

احذر الاحتراق الوظيفي.. خطأ فادح يمارسه البعض في بيئة العمل
٠١:٢٤:٥١ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. منصور العسيري استشاري علم النفس، من خطورة الاحتراق الوظيفي وضغوطات العمل التي يتعرض لها الموظف في بيئات العمل المختلفة.

ممارسات خاطئة في بيئة العمل

وقال منصور العسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اترك مساحة فارغة في جدولك”، موضحا أن أحد أهم الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأشخاص والتي تقودهم للإصابة بالاحتراق الوظيفي واعترف أنني أحد هؤلاء الأشخاص هي عدم تركهم مساحة فارغة في جدولهم اليومي”.

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احذر الاحتراق الوظيفي

وأضاف العسيري، تجد بعض الموظفين من باب الإنتاجية يقسمون المهام على اليوم كاملاً ولا يتركون مساحة للتجريب والإبداع والتفكير خارج الصندوق”.

وخلص العسيري بقوله “بسبب هذه السلوكيات في بيئة العمل تصبح أيامهم مع الوقت مجرد مهام رتيبة وملمة”.

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الكلمات الدلالية:
الاحتراق الوظيفي العمل الموظف بيئة العمل

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