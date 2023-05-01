باريس تشتعل.. محتجون يلقون قنابل على الشرطة

تواصل – فريق التحرير:

عاود الفرنسيون خروجهم في مظاهرات عارمة في شوارع العاصمة باريس، ومدن فرنسية أخرى، وخرج أمس 782,000 متظاهر في فرنسا.

وخرج الآلاف احتجاجاً على قانون رفع سن التقاعد الذي أقره الرئيس ماكرون وهو أكبر عدد على الإطلاق منذ بداية المظاهرات قبل 7 أشهر.

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

ووصل الغضب أشده لدرجة أن المتظاهرين رموا قنابل المولوتوف على الشرطة واشتعلت النيران في أحد أفراد الأمن.

وأدى ارتفاع حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس لاشتعال النيران بأحد مباني ساحة de la Nation.

وأفاد إعلاميون أن صحفيين ومتظاهرين ظلوا عالقين في أعلى المبنى ولا يمكنهم النزول بسبب الحريق، حسب فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي اليوم العالمي للعمال، اجتاحت المظاهرات الحاشدة مناطق مختلفة من فرنسا، شملت العاصمة باريس وبعد المناطق.

تظاهر 1.5 مليون شخص في مظاهرات اليوم

وأعلنت النقابات الفرنسية مشاركة نحو 1.5 مليون شخص في مظاهرات اليوم، الاثنين، الذي يوافق في الأول من مايو “عيد العمّال”.