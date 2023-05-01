يلهو برفقة صياد.. مشاهد لا تصدق للحوت القاتل

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مذهلة للحوت القاتل أو حوت الأوركا، في عرض البحر برفقة أحد الصيادين.

وظهر الحوت القاتل في المقطع، يلعب في مياه البحر، ويمارس بعض الألعاب البهلوانية في جو من المرح وسط حالة من الذهول انتابت البحار.

ماذا تعرف عن الحوت القاتل؟

الحُوتُ القاتِلُ أو ما يعرف باسم حوت الأوركا وبالإنجليزية يعرف باسم Killer Whale أو Orca هو حوت مُسَنن ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، والتي تعد أكبر عضو فيها.

وتتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، بالرغم من أن الأفراد يتخصصون غالبًا في أنواع معينة من الفرائس. يتغذى البعض حصرًا على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدلفين.

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أنواع الحيتان القاتلة

هناك ثلاث أنواع للحيتان القاتلة، تبدو مماثله تماماً بالشكل ولكن تختلف بالصفات الوراثية والتفضيلات وعادات الغذاء المعينة، وهي كالتالي:

– المقيم: وهي الحيتان الأكثر بصيرة عموما، إسمها مقيمه وهي تقطع في اليوم 100 ميل تقريبا حيث مكان السلمون وأسود البحر وهي تتمتع بصحه أعلى من باقي القطعان، هم يختفون ويظهرون بمدة شهر أو أسبوع وعدد قطعانهم يزيد عن الخمسين حوت وحجمهم أكبر من الحيتان العابرة والبعيدة.

– العابر: وهو أصغر حجماً من الحيتان المقيمه وسميت بالعابر نظراً لأنه لا يلتزم بنوع غذاء معين والحيتان العابرة تأكل أي شي يسبح أمامها، ويبلغ عدد قطعان هذا النوع 60 أركة وأكثر. والحيتان العابرة هي أشرس نوع ويعتقد بأن منه أتى مسمى (أركة) نظراً لطريقة تعذيب فريسته.

– البعيد: وسميت بهذا الاسم لأنها تعيش بعيدة عن الشواطئ وفي أوسط المحيطات فقط، ويسهل تمييزها وتعيش بمجموعات صغيره لا يتعدى أفراد المجموعة الثمانية. وهي مجموعه نسائيه، أي فقط أمهات وبنات وبعض الأبناء الصغار.

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