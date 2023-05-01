التعويض قبل الإخلاء.. 34 قرارًا بنزع 3.7 مليون متر في هذه المناطق

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كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الطاقة أصدرت 34 قراراً بنزع ملكيات عقارات في عدد من المناطق، بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

يأتي ذلك في خطوة تنموية لإنشاء محطات جهد كهربائي إضافة إلى مشاريع لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وفقا لـ”عكاظ”.

قرارات نزع ملكية

وبحسب المصادر، بلغت المساحات التقريبية للعقارات المنزوعة نحو 3.7 مليون متر مربع، شملت مناطق ومحافظات منها الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة إلى جانب القطيف وجدة وأملج وينبع وتنومة والخبر.

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وتضمنت القرارات، التي أصدرها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكيات أراض مملوكة بموجب صكوك على مساحات مختلفة في عدة مناطق لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

في سياق متصل، أكدت التعليمات أن تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء قرارات النزع، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور القرار.

التعويض قبل الإخلاء

هذا وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

كما تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر، كما تُبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

وتضمنت القرارات، أن تدفع شركة الكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأجازت القرارات لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

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