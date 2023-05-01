ظاهرة غريبة.. نفوق الأسماك على شواطيء دولة خليجية

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قالت الهيئة العامة للبيئة في الكويت إنه تم ملاحظة حالات المد الأحمر ونفوق أسماك على بعض الشواطئ بجون الكويت من فصيله أسماك الچم.

نفوق الأسماك:

وأضافت الهيئة من خلال المسوحات الدورية التي تقوم بها أن البيئة البحرية تتعرض إلى ضغوطات بيئية منها ما يتسبب بها الاستغلال غير القانوني لبعض مخارج مياه الأمطار لصرف المياه الغير معالجة وغيرها من ملوثات.

وأوضحت أن الملوثات تؤدي إلى إثراء المواد المغذية في البحر، وهذه التغييرات الكيميائية الفزيائية والبيولوجية تؤدي إلى ازدهار الطحالب المجهرية والتي منها ما قد يتسبب بنفوق الأسماك.

ونوهت أن التغيير في درجات الحرارة وازديادها بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة من شأنه تغيير الخواص الفيزيائية لمياه البحر وبالتالي تساهم إلى ازدهار الطحالب وكذلك انخفاض الاكسجين المذاب في الماء.

كما أعلنت الهيئة عن انها ستقوم باستكمال المسوحات لتقييم الأوضاع البيئية خلال الأيام القادمة.

نفوق الأسماك بالجزائر:

وفي وقت سابق كشف مسؤولون في الجزائر أن السر وراء نفوق أكثر من 6000 سمكة من فصيلة “الشبوط الفطري” في سد بوكردان هو ظاهرة لم تحدث منذ 25 عاما.

وقال مدير سد بوكردان في مدينة تيبازة، محمود بوينون، إن السمك نفق نتيجة تعرض السد للجفاف بسبب درجة حرارة قياسية، وفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية.

وتابع أن الحرارة الشديدة أدت إلى نقص الأكسجين في الماء، وعدم قدرة الأسماك على التنفس، موضحاً أن أن سد بوكردان لم يشهد جفافاً كهذا منذ عام 1996.

كما أكد مدير سد بوكردان أن استغلال الموارد المائية وراء السد في مياه الشرب كان سبباً إضافياً في نفوق الأسماك.

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