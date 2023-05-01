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12 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

12 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

12 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠١:٢٥:٠١ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 12 شوال 1444 هجرية، الموافق 2 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:36 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:43، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:25 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:40 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 12 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء

موعد أذان الفجر

مكة – 4:28

المدينة – 4:22

الرياض – 3:54

موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

موعد أذان العصر

مكة – 3:39

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

موعد أذان المغرب

مكة – 6:47

المدينة – 6:52

الرياض – 6:24

موعد أذان العشاء

مكة – 8:17

المدينة – 8:22

الرياض – 7:54

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