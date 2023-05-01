يمكن رؤيته من الفضاء.. روسيا تحفر خندقًا عملاقًا في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام بأن روسيا قامت خلال الأشهر الأخيرة، بحفر خندق ضخم بطول 70 كم، في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.

خلف خط المواجهة

من جانبه، نشر مركز التحقيقات الأوكراني، صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية للخندق الضخم الذي حفرته روسيا، والذي يقع على بعد 70 كم، خلف خط المواجهة الحالي.

ويمتد الخندق لما يقرب من ثلث عرض تلك المنطقة، حسب تقرير مصور نشره موقع “دويتش فيلة” الألماني.

وتعمد روسيا إلى حفر خنادق في المناطق التي تسيطر عليها، ولاسيما شبه جزيرة القرم، لمنع الاختراق البري للقوات الأوكرانية.

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وفي سياق مواز، علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول البحر الأسود.

أزمة البحر الأسود

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس: إن “البحر الأسود لن يكون أبدا بحر الناتو”.

وأضاف المسؤول الروسي: “لفتت انتباهنا تصريحات كوليبا.. البيان نفسه يستند إلى تناقضين: الناتو ونزع السلاح مفهومان متعارضان”.