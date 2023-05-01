انهيار أخلاقي.. “جوع وقمار” المئات يقدمون على إنهاء حياتهم في دولة أوروبية

تواصل- فريق التحرير:

تعيش بريطانيا أجواء غير مسبوقة من الانهيار الأخلاقي، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تضرب البلاد والركض وراء كسب المال بطرق غير مشروعة كالقمار.

القمار قي بريطانيا:

كشفت دراسات أجريت في المملكة المتحدة وهونغ كونغ والسويد، أنّ هناك رابطا قويا بين المقامرة وارتفاع معدلات التخلص من الحياة.

وأثبتت الدراسات زيادة حالات التخلص من الحياة أن هناك ما يتراوح بين 250 إلى 650 حالة تخلص من الحياة مرتبطة بالمقامرة كل عام في المملكة المتحدة.

وأوضحت أن ذلك يوازي 4% إلى 11% من إجمالي حالات التخلص من الحياة.

يذكر أن 9 آلاف شخص يتلقون سنويا علاجا لاضطراب المقامرة في المملكة المتحدة، وهو ما يكشف حجم المشكلة.

كما أن هناك 340 ألف شخص صُنفوا على أنهم مقامرون بمشكلة، (أي أن المقامرة تضر بهم أو بأسرتهم وتعيق حياتهم اليومية)، و1.7 مليون شخص معرضون للخطر.

إحصائية صادمة:

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه عائلات بريطانيا، صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها في المدارس، نظرا لارتفاع معدلات الفقر وأزمات الغذاء.

وعجزت أسر بريطانية عن تأمين مقابل وجبة الغذاء لأبنائها، واستبدلتها بوجبات باردة معدة في المنازل.

فيما تراجعت نسبة المستفيدين من وجبة الغداء المدرسية في إحدى مدارس جنوب لندن إلى 48%، التي اعتبرتها نائبة مدير المدرسة، كلير ميتشل، إحصائية صادمة، أن يكون أكثر من نصف أسر الأطفال في المدرسة عاجزون عن توفير ثمن الغذاء لأبنائهم.

سكب الحليب:

وتفاقمت أزمة الغذاء في بريطانيا، بعد أن ظهرت مؤخرا مشاهد تدل على الكفر بالنعم، وسكب الحليب على الأرض، بعد أخذه من المتاجر على مرأى ومسمع من المارة.

ووثقث مقاطع فيديو، في وقت سابق، مشاهد لاحتفالات وألعاب تضحك الحاضرين وتستفز الجوعى وغير الجوعى، يتراشقون بالمحاصيل تارة بآلاف أطنان البرتقال وتارة أخرى بآلاف الأطنان من الطماطم.

اقرأ أيضا:

بعد “سكب الحليب وكفر النعم”.. عاجل.. مئات الآلاف يتوافدون على بنوك الطعام في بريطانيا