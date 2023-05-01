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الحرب على المخدرات.. الإطاحة بـ 4 مواطنين لترويجهم الإمفيتامين المخدِّر بحائل

الحرب على المخدرات.. الإطاحة بـ 4 مواطنين لترويجهم الإمفيتامين المخدِّر بحائل

الحرب على المخدرات.. الإطاحة بـ 4 مواطنين لترويجهم الإمفيتامين المخدِّر بحائل
١١:٢٦:٥٣ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على (4) مواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر والممنوعات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهه الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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في سياق متصل، أطاحت الجهود الأمنية في غضون 72 ساعة بأكثر من 90 شخصا  أدينوا بالترويج وتهريب المخدرات، في مناطق متعددة بالمملكة.

الحرب على المخدرات:

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياض، فإن المتهمين سيواجهون عقوبات شديدة، حيث إن تهريب وترويج المخدرات يعد فسادا عظيما يستوجب أشد العقوبات المقررة نظاما.

ووكانت وزارة الداخلية قد اطلقت وسما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #بلغ_عنهم والذي حثّت فيه الجميع بضرورة التعاون والإبلاغ عن المروجين والمهربين وذلك من أجل التعامل السري مع هؤلاء المجرمين.

وزير الداخلية:

كما أكد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أنه سيتم الضرب بيد من حديد ضد مروجي ومهربي المخدرات.

وقال وزير الداخلية في تغريدة عبر “تويتر”: “ضربة تتلوها ضربات.. لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا.

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أخبار السعودية الإمفيتامين المخدر الحرب على المخدرات المخدر

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