هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي دراسات الزكاة.
- محقق التهرب.
- مشرف تخطيط الخدمة.
- مدير تجربة العملاء.
- والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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