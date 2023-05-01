الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
الأحوال المدنية تتيح خدمات جديدة للمقيمين عبر أبشر
أهم 10.. الإطاحة بـ 90 مروجًا ومهربًا للمخدرات والنيابة تتوعد بملاحقة المجرمين بشكل عاجل
ضبط 273 مخالفة في نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
عظات وعبر.. موت الفجأة يتصدر التريند بالمملكة بعد وفاة ممثل شهير
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب الحرجة بعسير

الرئيسية

 /

فرص

 /

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
١١:١١:٣١ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
0
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي دراسات الزكاة.
  2. محقق التهرب.
  3. مشرف تخطيط الخدمة.
  4. مدير تجربة العملاء.
  5. والمزيد …

اقرأ أيضا:

وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل لحملة الدبلوم والبكالوريوس

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية فرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«تعليم المدينة» تفتح باب الإيفاد الداخلي

«تعليم المدينة» تفتح باب الإيفاد الداخلي

١١:٣٢ م، الأثنين، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧
أرامكو تعلن موعد فتح التقديم في برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف.. الشروط ورابط التقديم

أرامكو تعلن موعد فتح التقديم في برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف.. الشروط ورابط التقديم

٠١:١٥ م، الأحد، ٠٦ فبراير ٢٠٢٢
جامعة الباحة تُعلن القبول في برامج التصوير والإخراج والمونتاج

جامعة الباحة تُعلن القبول في برامج التصوير والإخراج والمونتاج

١١:٠٢ ص، الأحد، ٣١ يناير ٢٠١٦
«الاتصالات» تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

«الاتصالات» تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

١٠:٠٢ م، الجمعة، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *