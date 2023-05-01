بعد حل مجلس الأمة الكويتي.. مرزوق الغانم يعلن ترشحه لدورة جديدة

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أعلن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، ترشحه لدورة جديدة للبرلمان الكويتي.

الدائرة الثانية

وقال الغانم عبر تويتر: بعد التوكل على الله الذي هو حسبي، وتجسيدا لمبدأ العودة إلى الأمة لتقول كلمتها كما طالبت بذلك مرارا، أعلن عن ترشحي للانتخابات عن الدائرة الثانية ، سائلا المولى عز و جل التوفيق والسداد”.

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حل مجلس الأمة

وفي 17 من أبريل الماضي، أعلن ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي “حلًا دستوريا” .

وقال سموه وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إنه “انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 – 6 – 2022 .

احترامًا للدستور

وأوضح سموه إنه “ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة”.