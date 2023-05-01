عظات وعبر.. موت الفجأة يتصدر التريند بالمملكة بعد وفاة ممثل شهير

تواصل- فريق التحرير:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجأة “وأعوذ بك من فُجاءة نقمتك”، كما حثّ أمته صلى الله عليه وسلم على تذكر الموت والعمل لما بعده.

موت الفجأة:

وتصدر هاشتاج “موت الفجاه” تريند تويتر في المملكة، عقب وفاة الممثل المصري مصطفى درويش، حيث شارك العديد من رواد تويتر بتدوينات تحث على العظة والعبرة والحذر من مباغتة الموت.

وكتب أحد رواد تويتر قائلا : “اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة في ساعة الغفلة”لا اله الا الله”.

وعلق آخر :” كثر الموت من حولنا اللهم وإن كنا القادمين فأحسن خاتمتنا وأجرنا من موت الفجأة في ساعة الغفلة واجعل لنا ذكرى طيبة فى الأرض والسماء اللهم لا تمتنا إلا وأنت راضٍ عنا”.

كما علق آخر:” الموت هذه الأيام أسرع من السفر بالطائرة الصبح فوق التراب والظهر تحت التراب اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة في ساعة الغفلة”.

وفاة الممثل مصطفى درويش:

وكان الممثل المصري مصطفى درويش، قد توفي بشكل مفاجيء، عن عمر 43 عاما، ما ترك أثرا وعظة لمن يتكالب على الدنيا ويتغافل عن آخرته.

وقد تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاته التي كانت مفاجئة وواعظة للجميع.

اقرأ أيضا:

ذهول أصاب الجميع.. موت الفجأة ينهي حياة لاعب على أرض الملعب بدولة عربية