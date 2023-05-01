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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أبها

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أبها

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أبها
١١:٤٦:٠١ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على أحياء مدينة أبها بمنطقة عسير.

أمطار غزيرة في أبها

ووثق المقطع المتداول، حالة مطرية غزيرة على أحياء مدينة أبها، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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في سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في الحرجة بمنطقة عسير.

أمطار وسيول بالحرجة

وأظهر مقطع فيديو جريان للسيول، في الحرجة بمنطقة عسير، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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في سياق متصل، هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات رجال ألمع والحرجة وظهران الجنوب،ومراكز الفرعين وبللحمر وبللسمر والشعف وسبت بني بشر والجوة، بالإضافة إلى عقبتي الصماء وضلع، ارتوت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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الكلمات الدلالية:
أبها أخبار السعودية أمطار أمطار غزيرة حالة مطرية

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