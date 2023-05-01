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ضبط 273 مخالفة في نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

ضبط 273 مخالفة في نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

ضبط 273 مخالفة في نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
١٠:١٤:٤٣ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية – اليوم- ضبطَ 273 حالة من مخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وإحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

ضبط عدد من المخالفات

وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي تم ضبطها تمثَّلت في الرعي الجائر، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وقطع السياج، والاحتطاب، والدخول للأماكن الممنوعة والتخييم دون الحصول على تصريح بذلك،مبينةً أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و 25 ألف ريال.

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حماية الغطاء النباتي

وأفادت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة؛ مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

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أخبار السعودية إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مخالفات

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