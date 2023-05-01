الحرب على المخدرات مستمرة.. القبض على مروجين بعسير والقطيف

تواصل – واس:

قبضت شرطة محافظة القطيف، اليوم الاثنين، على شخصين؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

القات المخدر

وفي الوقت نفسه، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن جرائم المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني gdnc.gov.sa@995، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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16.9 مليون قرص

وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر وحتى أمس الأول السبت، أسفرت حملات للجهات الأمنية والحكومية عن ضبط نحو 16.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر والكبتاجون في 17 منطقة ومحافظة.

ويعادل ما تم ضبطه نحو 3.3 ملايين قرص مخدر يوميا، فيما تم القبض على 71 من المتورطين في محاولات التهريب والترويج والحيازة، وذلك خلال الأيام الـ5 الماضية.