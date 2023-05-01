أهم 10.. الإطاحة بـ 90 مروجًا ومهربًا للمخدرات والنيابة تتوعد بملاحقة المجرمين بشكل عاجل

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة العشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

بعد تصريحات وزير الداخلية .. الإطاحة بـ 90 مروجا ومهربا للمخدرات في زمن قياسي

أطاحت الجهود الأمنية في غضون 72 ساعة بأكثر من 90 شخصا أدينوا بالترويج وتهريب المخدرات، في مناطق متعددة بالمملكة… المزيد هنا

بدعوة من المملكة.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد بعد غدٍ الأربعاء اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في السودان

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً، بعد غد الأربعاء، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة لمناقشة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان. الوضع في السودان: يأتي هذا بناءً.. المزيد هنا

توضيح من هيئة الزكاة بشأن الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع والأجهزة المستوردة . جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، في “تويتر”، استفسر.. المزيد هنا

شاهد.. عبوة ناسفة تتسبب في خروج قطار روسي عن مساره

تسبب انفجار عبوة ناسفة في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسيّة قرب أوكرانيا، اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات، وأوضح ألكسندر بوجوماز.. المزيد هنا

المملكة تستضيف الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء

استضافت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الإثنين, الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء. المستحضرات الصيدلانية: وناقش الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التكامل العربي في مجال الرقابة على الدواء وتشريعاته.. المزيد هنا

النيابة العامة: سنلاحق هؤلاء المجرمين في أي مكان

أكدت النيابة العامة، ملاحقتها للمجرمين من مرتكبي جرائم المخدرات، بالترويج والتهريب والتداول، محذرة في الوقت نفسه من أن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة. بكافة أوصافها .. المزيد هنا

شاهد.. جريان وتدفق مياه السيول بعقبة ضلع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق مياه السيول أسفل عقبة ضلع جنوب أبها بمنطقة عسير. سيول عقبة ضلع ووثق المقطع،.. المزيد هنا

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن غرفة العمليات المشتركة نفّذت خلال شهر مارس الماضي، 784 جولة رقابية، ضبطت خلالها 389 عاملًا مخالفًا. أحياء.. المزيد هنا

مباحثات مع المملكة والولايات المتحدة بشأن السودان

قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، اليوم الإثنين: نبحث مع المملكة والولايات المتحدة، التفاصيل اللوجستية للمفاوضات. إرسال مندوبين.. المزيد هنا

البيان الختامي لاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا

صدر اليوم، بيان ختامي لاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا، فيما يلي نصه: نص البيان: بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، واستكمالاً للاجتماع.. المزيد هنا