الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب الحرجة بعسير
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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب الحرجة بعسير

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب الحرجة بعسير

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب الحرجة بعسير
٠٩:٢٦:٤٢ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في الحرجة بمنطقة عسير.

أمطار وسيول بالحرجة

وأظهر مقطع فيديو جريان للسيول، في الحرجة بمنطقة عسير، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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في سياق متصل، هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات رجال ألمع والحرجة وظهران الجنوب،ومراكز الفرعين وبللحمر وبللسمر والشعف وسبت بني بشر والجوة، بالإضافة إلى عقبتي الصماء وضلع، ارتوت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير،جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الحرجة عسير وسيول

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