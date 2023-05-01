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منها تساقط الشعر.. احذر هذه الأعراض عند إنقاص الوزن

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منها تساقط الشعر.. احذر هذه الأعراض عند إنقاص الوزن

منها تساقط الشعر.. احذر هذه الأعراض عند إنقاص الوزن

منها تساقط الشعر.. احذر هذه الأعراض عند إنقاص الوزن
١١:٥٢:٣٧ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري أبحاث السرطان، د.فهد الخضيري من أعراض الحميات القاسية، معددا أضرارها على صحة الجسم عموما.

فيتامينات شاملة

وقال الخضيري في تغريدة شاركها عبر تويتر: مع الحمية الشديدة (أو التكميم أو أي وسيلة لإنقاص الوزن والامتناع عن الأكل) لابد من أخذ فيتامينات شاملة كاملة، وإلا فقد يحدث:

– تساقط الشعر

– ضعف بالمناعة

– ضعف لحركة الجسم

– وقد يصل الحاد منه إلى الشلل

وتابع الخضيري: لابد من التوازن والتنويع من كل أنواع الأكل وباعتدال، وعدم التجويع الشديد.

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5 أنماط شائعة 

وكان أخصائيو التغذية كشفوا عن 5 أنماط شائعة من الأكل قد تمنعك من فقدان الوزن، وتبطل فاعلية الريجيم.

ووفق ما نقله موقع “eat this not that”، فإن أول هذه الأخطاء هو الإفراط في تناول الأكل الصحي.

وأوضح الموقع أن تناول الأطعمة الصحية مثل المكسرات والحمص والأفوكادو أمر جيد جدًا لصحتك، لكنها تحتوي جميعها على دهون صحية.

البروتين الزائد

والخطأ الثاني، وفق المصدر ذاته، هو عدم تناول كمية كافية من البروتين، مثل صدور الدجاج، أو برغر الديك الرومي، أو السمك.

ويتمثل الخطأ الثالث في الإكثار من الزيت عند الطبيخ، إذ يمكن تقليل تناول الزيت عن طريق قياس المقدار الذي تريد استخدامه، من خلال شراء علبة رذاذ زيت لاستخدامها بدلا من سكب الزيت من زجاجة.

السعرات الحرارية

أما الخطأ الرابع فهو التباهي بتناول الطعام الغني بالسعرات الحرارية، إذ يجب علينا الاعتدال وتناول الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والدهون الصحية والفواكه والكثير من الخضراوات.

وأشار الموقع إلى أن الخطأ الخامس هو إضافة بهارات غير صحية، إذ أن ذلك يمكن أن يكون خطأ فادحًا يمنعك من فقدان الوزن.

الكلمات الدلالية:
أضرار الحمية أنماط غذائية الحميات القاسية فهد الخضيري

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