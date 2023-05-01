أخطر شيء يمكن أن تفعله.. استخدام هاتفك المحمول في هذا المكان

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حذرت دراسات حديثة من استخدام الهاتف المحمول داخل الحمام، وذلك تفاديا لأمراض خطيرة يتم نقلها عبر الهاتف.

استخدام المحمول في الحمام:

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه عند استخدام الهاتف المحمول في الحمام، يمكن أن تلتصق ملايين البكتيريا بالهاتف وتنتشر بعد ذلك في كل مكان تذهب إليه.

وأوضحت أن اليدين مصدر تجمع الكائنات الحية الدقيقة طوال الوقت وهذه إحدى الطرق الرئيسية للإصابة بالعدوى.

تحذيرات طبية:

وكان فريق الطب الباطني في مستشفى ملبورن الملكي قد أصدر تنبيهًا خطيرًا للغاية: “استخدام الجهاز في أثناء وجودنا في الحمام أمر خطير للغاية، وعلى الرغم من أنه أمر قد يبدو مبالغًا فيه إلى حد ما، فإننا نخاطر بصحتنا”.

كما أسفرت العديد من الدراسات التي أجريت على الاستعمار الميكروبيولوجي للهواتف عن بيانات مقلقة للغاية.

ونوهت أنه قد تكون هذه الأجهزة ملوثة بأنواع مختلفة من البكتيريا المسببة للأمراض، مثل:

1-العطيفة.

2- الشيغيلا.

3- الإشريكية القولونية.

4- عدوى المكورات المعوية التي تسبّب التهاب السحايا والمكورات العنقودية التي تضر بالجلد.

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