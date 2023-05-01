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بعد تصريحات وزير الداخلية .. الإطاحة بـ 90 مروجا ومهربا للمخدرات في زمن قياسي

بعد تصريحات وزير الداخلية .. الإطاحة بـ 90 مروجا ومهربا للمخدرات في زمن قياسي

بعد تصريحات وزير الداخلية .. الإطاحة بـ 90 مروجا ومهربا للمخدرات في زمن قياسي
٠٨:٢٣:٢٢ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

 أطاحت الجهود الأمنية في غضون 72 ساعة بأكثر من 90 شخصا  أدينوا بالترويج وتهريب المخدرات، في مناطق متعددة بالمملكة.

الحرب على المخدرات:

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياض، فإن المتهمين سيواجهون عقوبات شديدة، حيث إن تهريب وترويج المخدرات يعد فسادا عظيما يستوجب أشد العقوبات المقررة نظاما.

ووكانت وزارة الداخلية قد اطلقت وسما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #بلغ_عنهم والذي حثّت فيه الجميع بضرورة التعاون والإبلاغ عن المروجين والمهربين وذلك من أجل التعامل السري مع هؤلاء المجرمين.

وزير الداخلية:

كما أكد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أنه سيتم الضرب بيد من حديد ضد مروجي ومهربي المخدرات.

وقال وزير الداخلية في تغريدة عبر “تويتر”: “ضربة تتلوها ضربات.. لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا.

وزير الداخلية السعودي

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وزير الداخلية: ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات

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90 مروجا ومهربا للمخدرات الإطاحة الحرب على المخدرات المملكة وزير الداخلية

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