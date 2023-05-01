الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
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وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
٠٨:٣١:١٠ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

واشترط المركز أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي دعم مكتب المساعدة | أخصائي دعم فني.
  2. مدير مكتب ARTD.
  3. مهندس ميكانيكي / دفع.
  4. مدير مكتب مساعد المدير العام.
  5. أخصائي تخطيط وميزنة.
  6. أخصائي الوثائق والأرشفة.
  7. مهندس مراقبة الجودة.
  8. مهندسو معالجة بيانات الرادار.
  9. والمزيد …

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تحذير من هيئة سوق المال بخصوص هذه الوظائف

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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