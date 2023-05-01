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وزير العدل يوجه بإحالة المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألفا إلى مركز المصالحة

وزير العدل يوجه بإحالة المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألفا إلى مركز المصالحة

وزير العدل يوجه بإحالة المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألفا إلى مركز المصالحة
٠٨:٣٠:٣٢ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الإثنين، بإحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.

مبادرة تفعيل منظومة المصالحة

ويأتي توجيه وزير العدل ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات.

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تعزيز صناعة المصالحة

ويسهم توجيه الدكتور الصمعاني، في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، إضافة إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي.

إذ يُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.

وحدة المعالجة المستدامة

وفي وقت سابق، وجه وزير العدل، بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة، التي تعنى بدراسة وتحليل الشكاوى والأخطاء ذات الصلة بالأعمال القضائية، ومعالجة أسبابها.

وتهدف الوحدة إلى رصد ومراقبة الإشكالات المبنية على الأخطاء في الإجراءات والقرارات والأحكام القضائية، ومن ثم تحليلها وتحديد أسبابها، ووضع الحلول اللازمة لتلافي تكرارها في المستقبل؛ مما يسهم في تحسين جودة الإجراءات والأحكام القضائية.

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أخبار السعودية اليوم الدعاوى المالية المصالحة والوساطة مركز المصالحة وزير العدل

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