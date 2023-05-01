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شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادّعى سرقة مركبته
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شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادّعى سرقة مركبته

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادّعى سرقة مركبته

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادّعى سرقة مركبته
٠٨:٤١:١٦ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اتخذت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، الإجراءات النظامية، بحق شخص، ادعى سرقة مركبته، وظهر في مقطع فيديو متداول.

بيان شرطة مكة

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص يدعي فيه سرقة مركبته وعدم تجاوب الجهات المختصة مع بلاغه.

تبين من إجراءات الاستدلال الأولية عدم صحة ادعائه وأنه يعاني اعتلالات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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مشاجرة جماعية

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 3 أشخاص وجار إحضار آخرين إثر مشاجرة جماعية بأحد الطرق العامة في العاصمة المقدسة.

وأوضح بيان نشره الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما قبضت شرطة محافظة الأسياح بمنطقة القصيم على مواطن لسطوه على عدد من المنازل وسرقة أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية ( تم استردادها).

وحسب بيان الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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أخبار السعودية اليوم الأمن العام الإجراءات النظامية شرطة مكة مقطع متداول

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