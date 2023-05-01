مباحثات مع المملكة والولايات المتحدة بشأن السودان

تواصل – فري التحرير:

قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، اليوم الإثنين: نبحث مع المملكة والولايات المتحدة، التفاصيل اللوجستية للمفاوضات.

إرسال مندوبين للتفاوض

وأضاف بيرتس أن المفاوضات ستركز على وقف إطلاق النار بشكل مستمر وموثوق، مشيراً إلى أن الجيش والدعم السريع وافقا على إرسال مندوبين للتفاوض.

وقف إطلاق النار

وشدد المبعوث الأممي على أن الأولوية حاليا لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة، مؤكدا أن الحديث جار ٍ عن مفاوضات فنية لضمان وقف إطلاق النار، حسب “العربية”.

وتابع بيرتس أن هناك إدراك أكبر لدى طرفي الأزمة بضرورة الحلـ لكنه في الوقت نفسه عاد وقال: “صوت الرصاص أعلى من صوت العقل في السودان حاليا”.

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قصف جوي

وعلى الصعيد الميداني، نفذ الجيش السوداني، اليوم، غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق تمركز قوات الدعم السريع في الخرطوم.

وقال شهود عيان إن القصف الجوي تركز على محيط القصر والقيادة العامة وشارع عبيد ختم في الخرطوم، فيما استمر إطلاق مضادات الطيران الأرضية في أحياء كافوري في الخرطوم بحري، ومحيط القيادة، وحي بُري، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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الدعم السريع تتهم الجيش

وفي بيان رسمي، قالت قوات الدعم السريع إن: “الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع تعرضت الاثنين إلى هجوم بالمدافع تم تصويبها من السلاح الطبي بأم درمان”.

وأضاف البيان: “تسبب الهجوم في مقتل وإصابة عدد من الكوادر الطبية، وخلف عددا من الجرحى لقوات الدعم السريع الذين تم إجلاؤهم للدائرة الطبية لتلقي العلاج”.

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وفي الوقت الذي تدور فيه رحى الحرب في أرض السودان وسماءها، يعاني الشعب السوداني من آثارها، فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي عن استئناف أنشطته في السودان، مؤكدًا أن الأزمة في السودان تدفع الملايين إلى هاوية الجوع.

مئات الجثث وآلاف المصابين

وكشف الهلال الأحمر السوداني، أن هناك مئات الجثث وآلاف المصابين جراء الاشتباكات، وأن التقديرات تشير لوجود نحو 500 جثة لقتلى الاشتباكات.

المستشفيات عاجزة على استيعاب المصابين

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر السوداني: إن جثامين قتلى الاشتباكات تمثل مشكلة كبرى، مؤكدًا أن هناك عجزًا في قدرة المستشفيات على استيعاب أعداد المصابين.

وقررت الأمم المتحدة إرسال منسق الشؤون الإنسانية فورًا للمنطقة في ضوء الأزمة المتدهورة بالسودان، مشيرة إلى أن حجم وتسارع وتيرة الأحداث غير مسبوق.