الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بدعوة من المملكة.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد بعد غدٍ الأربعاء اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في السودان
توضيح من هيئة الزكاة بشأن الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة
ارتكب عملًا فاضحًا.. مفاجأة في القبض على “بوريس جونسون” بهذه الدولة
شاهد.. عبوة ناسفة تتسبب في خروج قطار روسي عن مساره
المملكة تستضيف الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء
النيابة العامة: سنلاحق هؤلاء المجرمين في أي مكان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بدعوة من المملكة.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد بعد غدٍ الأربعاء اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في السودان

بدعوة من المملكة.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد بعد غدٍ الأربعاء اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في السودان

بدعوة من المملكة.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد بعد غدٍ الأربعاء اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في السودان
٠٧:٤٨:٢٩ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً، بعد غد الأربعاء، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة لمناقشة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

الوضع في السودان:

يأتي هذا بناءً على دعوة من المملكة، رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها.
وجدد معاليه مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار صوناً لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية.

اقرأ أيضا:

بطلب من المملكة.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن السودان

الكلمات الدلالية:
اجتماع طاريء السودان المملكة مناقشة الأوضاع منظمة التعاون الإسلامي

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 22.300 قتيل في سوريا وتركيا بسبب الزلزال

عاجل.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 22.300 قتيل في سوريا وتركيا بسبب الزلزال

١٠:٢٤ ص، الجمعة، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
مندوب المملكة بالأمم المتحدة: نظام الأسد والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة

مندوب المملكة بالأمم المتحدة: نظام الأسد والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة

١٢:٥١ ص، الخميس، ١٢ مايو ٢٠١٦
أمطار غزيرة على بيشة.. والدفاع المدني يدعو للبقاء في مواقع آمنة

أمطار غزيرة على بيشة.. والدفاع المدني يدعو للبقاء في مواقع آمنة

١١:٣٥ م، الثلاثاء، ١٢ أبريل ٢٠١٦
قادمة من الهند.. هبوط اضطراري لطائرة «السعودية» نتيجة إصابة قائدها بعارض صحي

قادمة من الهند.. هبوط اضطراري لطائرة «السعودية» نتيجة إصابة قائدها بعارض صحي

٠٢:٤٨ م، الجمعة، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *