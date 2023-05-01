بدعوة من المملكة.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد بعد غدٍ الأربعاء اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في السودان

تواصل- واس:

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً، بعد غد الأربعاء، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة لمناقشة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

الوضع في السودان:

يأتي هذا بناءً على دعوة من المملكة، رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها.

وجدد معاليه مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار صوناً لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية.

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