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توضيح من هيئة الزكاة بشأن الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة

توضيح من هيئة الزكاة بشأن الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة

توضيح من هيئة الزكاة بشأن الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة
٠٧:٤٥:٥١ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع والأجهزة المستوردة .

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، في “تويتر”، استفسر بشأن آلية الإجراءات والرسوم على السلع المستوردة.

الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة

وأجابت الهيئة بقولها “إنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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“الزكاة والضريبة” تكشف مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو

وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك أنه يتم أيضا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

وسابقا، كشف الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو.

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو تأتي على النحو التالي:

10 مايو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر إبريل 2023م

 

15 مايو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مارس وإبريل 2023م

 

31 مايو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر إبريل 2023م

توضيح مهم بخصوص الفوترة الإلكترونية

فيما حددت الهيئة، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

المنشآت التي تجاوزت إيراداتها 150 مليون ريال

وبينت أن المجموعة الرابعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (150 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2021م أو 2022م.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجمارك السلع المستوردة هيئة الزكاة والضريبة

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