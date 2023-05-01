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المملكة تستضيف الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء

المملكة تستضيف الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء

المملكة تستضيف الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء
٠٧:١٢:٤٤ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

استضافت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الإثنين, الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء.

المستحضرات الصيدلانية:

وناقش الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التكامل العربي في مجال الرقابة على الدواء وتشريعاته وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الجيدة بين الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، موضوعات عدة، أبرزها:

– الإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الصيدلانية والإجراءات المتعلقة بمتابعة سلامتها وفعاليتها وجودتها بعد تسويقها.

– دور مختبرات الرقابة الدوائية في الدول العربية.

وأكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، أن التنسيق والمواءمة للمتطلبات التشريعية والتنظيمية للدواء يسهم بشكل إيجابي وفعّال في تسهيل تسجيل المنتجات الدوائية وتوفرها وتقليل التكلفة المادية مما ييسر وصولها للمرضى.
وشدد على أهمية عقد هذا الاجتماع بشكل دوري على مستوى الهيئات والجهات العربية المعنية بالرقابة على الدواء وتسجيله، وإقامة ورش العمل المختصة على هامش تلك الاجتماعات، التي تهدف إلى رفع مستوى التواصل والتنسيق من الجانب الرقابي.

مجلس وزراء الصحة العرب:

ويأتي الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء تفعيلًا للقرار رقم (11) من قرارات مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ(56) للعام 2022م، حيث رحبت المملكة العربية السعودية آنذاك باستضافة الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه على المستوى العربي.


يذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة الفنية للدواء العربي على هامش هذا الاجتماع وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (17) الصادر عن الدورة العادية (58) لمجلس وزراء الصحة العرب في مارس الماضي 2023.
حضر الاجتماع ممثلون من جامعة الدول العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية القٌمر المتحدة، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية.

الكلمات الدلالية:
الاجتماع الأول الدواء المملكة الهيئات والجهات العربية الرقابية

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