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شاهد.. عبوة ناسفة تتسبب في خروج قطار روسي عن مساره

شاهد.. عبوة ناسفة تتسبب في خروج قطار روسي عن مساره

شاهد.. عبوة ناسفة تتسبب في خروج قطار روسي عن مساره
٠٧:٢٦:٤١ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب انفجار عبوة ناسفة في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسيّة قرب أوكرانيا، اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات.

وتفصيلا، أوضح ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، عبر تليجرام، إن “عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره.. ولم تقع إصابات”.

خروج القطار عن مساره

وأدى الانفجار إلى خروج عدة عربات من قطار الشحن، مع تصاعد دخان رمادي قاتم في الهواء، في موقع خروج القطار عن القضبان.

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وقالت شركة السكك الحديدية الروسية، إن القاطرة وسبع عربات شحن خرجت عن القضبان، كما اشتعلت النيران في القاطرة.

معارك روسيا وأوكرانيا

وأشارت السلطات الروسية، إلى أن المنطقة المتاخمة لكل من أوكرانيا وروسيا البيضاء، شهدت هجمات عديدة شنها مخربون موالون لكييف على مدار 14 شهرًا، منذ بدء الحرب.

في سياق المعارك بين روسيا وأوكرانيا، قال قال حاكم المنطقة، أول أمس السبت، إن أربعة مدنيين لقوا حتفهم، بعد أن قصفت كييف قرية روسية بالقرب من الحدود.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا عبوة ناسفة قطار

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