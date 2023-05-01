ارتكب عملًا فاضحًا.. مفاجأة في القبض على “بوريس جونسون” بهذه الدولة

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ألقت الشرطة الهولندية، القبض على رجل، تسبب في حادث سير، بسبب تعاطيه الخمر أثناء القيادة، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت المفاجأة التي اكتشفتها الشرطة أنه يحمل رخصة قيادة باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون.

وثيقة مزيفة

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة، ثيس دامسترا، إن الحادث وقع بعد منتصف ليل الأحد، عندما اصطدمت سيارة بعمود بالقرب من جسر إيما في مدينة جرونينجن الشمالية.

وجرى القبض على قائد السيارة، البالغ من العمر 35 عاما، لكن لم تتوصل الشرطة إلى كيفية أو مكان تزوير رخصة القيادة.

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وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلن رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الوزراء مجددا، بعد استقالة ليز تراس التي أمضت 40 يوما في منصبها.

ليس الوقت المناسب

وقال جونسون في بيان: “حصلت على الأصوات التي تؤهلني للترشح، لكن هذا ببساطة ليس الوقت المناسب”.

جاء هذا رغم تأكيده على حصوله على دعم عدد كاف من أعضاء البرلمان للتقدم إلى المرحلة التالية في السباق، لكن سوناك سبقه في عدد المؤيدين.

وأضاف: “كانت هناك فرصة جيدة جداً لأن أفوز في الانتخابات بين أعضاء حزب المحافظين وأن أعود بالفعل إلى داوننج ستريت يوم الجمعة”.

وتابع: “لكن خلال الأيام الماضية، توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.