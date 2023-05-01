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شاهد.. جريان وتدفق مياه السيول بعقبة ضلع

شاهد.. جريان وتدفق مياه السيول بعقبة ضلع

شاهد.. جريان وتدفق مياه السيول بعقبة ضلع
٠٧:٠٣:٥٥ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق مياه السيول أسفل عقبة ضلع جنوب أبها بمنطقة عسير.

سيول عقبة ضلع

ووثق المقطع، جريان السيول أسفل عقبة ضلع جنوب أبها، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير،جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة السيول سيول عقبة ضلع

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