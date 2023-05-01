النيابة العامة: سنلاحق هؤلاء المجرمين في أي مكان

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، ملاحقتها للمجرمين من مرتكبي جرائم المخدرات، بالترويج والتهريب والتداول، محذرة في الوقت نفسه من أن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.

بكافة أوصافها الإجرامية

وقالت النيابة العامة إنها لن تتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية بكافة أوصافها الإجرامية أينما ارتكبت، وذلك طالما امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليم المملكة.

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وفي سياق متصل، أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب “428.8” كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و”128″ قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

الأشخاص المضبوطين

وتضافرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على 6 متهمين وهم:

1- 3 مقيمين من الجنسية اليمنية.

2- مقيمان من الجنسية المصرية ومواطن.

وتم ضبط بحوزتهم مبلغ (470,950) ريالًا وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.