ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن غرفة العمليات المشتركة نفّذت خلال شهر مارس الماضي، 784 جولة رقابية، ضبطت خلالها 389 عاملًا مخالفًا.

أحياء وسط الرياض

كما صادرت الأمانة 173.2 طنا من المواد الغذائية، إضافة إلى 9,719 قطعة مواد غير صالحة، وذلك ضمن نطاق أحياء وسط الرياض، حسب “واس”.

14 جهة حكومية

وأوضحت الأمانة في بيان صحفي أن العمليات المشتركة التي تضم 14 جهة حكومية حررت 356 إشعار مراجعة ومخالفة، وفتحت وأغلقت 319 بابًا وتأمينها، إضافة إلى حجز 16 مركبة مهملة وتالفة، وإغلاق 180 موقعًا مخالفًا، وفصل 79 عدادًا كهربائيًا ومائيًا.

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توجيه أمير الرياض

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، قد وجّه مؤخرًا بتأسيس غرفة عمليات مشتركة، وإطلاق حملة ميدانية مكثفة بمشاركة 14 جهة حكومية.

وجاءت الحملة بناء على توجيهات أمير الرياض، لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي والملز، بهدف إيجاد حلول عاجلة لانتشار العمالة المخالفة.