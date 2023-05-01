ابتكار أول علاج لتليف القلب في دولة أوروبية

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تمكن باحثون في سويسرا من ابتكار أول علاج لتليف القلب، من خلال تقنية تستهدف الخلايا المتليفة التي تنشط المرض.

وتفصيلا، نالت طالبة الدكتوراه في علم المناعة بجامعة ETH في زيوريخ “أنجيلا مادورجا” جائزة إيزابيل موزي لهذا العام.

ابتكار في مجال الطب

والجائزة تُمنح في سويسرا كل عامين لرائدات الأعمال المبتكرات في مجال العلوم والتكنولوجيا، نظير ابتكارها أول علاج لمرض تليف القلب.

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علاج تليف القلب

طورت مادورجا علاجا قائما على استخدام نوع من الخلايا المناعية الطبيعية القاتلة للخلايا السرطانية CAR/ NK لعلاج تليف القلب، عبر استهداف الخلايا المتليفة التي تنشط المرض.

وأثبت العلاج فعاليته في المختبر بعد استخدام جرعة واحدة.

ويصيب تليف القلب الشخص نتيجة تطور للإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

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