بدء التقديم على برنامج نخب للصندوق الصناعي

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أعلن صندوق التنمية الصناعية ممثل في أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل في برامج نخب التدريبية لعام 2023م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل التالية:

البرامج:

​​برنامج نخب الائتمان.

برنامج نخب المهندسين.

برنامج نخب الموارد البشرية.

الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة مُعتمدة.

معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80 من 100%).

حاصل على IELTS 6.5 أو TOEFL IBT 90.

حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز سنة.

التخصصات المطلوبة:

جميع التخصصات حسب تفاصيل البرنامج الموضحة أعلاه.

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عن الأكاديمية:

يتميز الصندوق الصناعي منذ إنشائه في عام 1974م بريادته في التمكين المالي للقطاع الصناعي، ومع رؤية السعودية 2030، أصبح الصندوق الممكن المالي الرئيس في قيادة التحول الصناعي في المملكة.

وفي محاولة لتطوير قدرات رأس المال البشري الضرورية لقيادة هذا التحول ولتوسيع نطاق الخبرة والكفاءات والنظام البيئي على نطاق أوسع، تم إنشاء أكاديمية الصندوق الصناعي.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله في شهر (مايو 2023م) شوال 1444هـ.