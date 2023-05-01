الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بدء التقديم على برنامج نخب للصندوق الصناعي
شاهد.. قنبلة روسية مجهولة تحول نهار مدينة أوكرانية لليل مظلم
يفوق الأسود والأفاعي.. حيوان يقتل مليون شخص سنويًا
وفاة 6 أشقاء في حادث مروع على طريق الطائف الباحة
ثبات المسلم على الحق بقدر زيادته من هذا العمل
نزيف قاتل.. جراحة عاجلة في القلب تنقذ حياة مريض بمكة المكرمة

الرئيسية

 /

فرص

 /

بدء التقديم على برنامج نخب للصندوق الصناعي

بدء التقديم على برنامج نخب للصندوق الصناعي

بدء التقديم على برنامج نخب للصندوق الصناعي
٠٦:٢٧:٣٨ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية الصناعية ممثل في أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل في برامج نخب التدريبية لعام 2023م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل التالية:

البرامج:

  •  ​​برنامج نخب الائتمان.
  •  برنامج نخب المهندسين.
  •  برنامج نخب الموارد البشرية.

الشروط:

  •  أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  •  درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة مُعتمدة.
  •  معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80 من 100%).
  •  حاصل على IELTS 6.5 أو TOEFL IBT 90.
  •  حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز سنة.

التخصصات المطلوبة:

  •  جميع التخصصات حسب تفاصيل البرنامج الموضحة أعلاه.

اقرأ أيضا:

راتب يصل لـ 9 آلاف ريال.. بدء التقديم في برنامج تصنيع المعادن المنتهي بالتوظيف

عن الأكاديمية:

  •  يتميز الصندوق الصناعي منذ إنشائه في عام 1974م بريادته في التمكين المالي للقطاع الصناعي، ومع رؤية السعودية 2030، أصبح الصندوق الممكن المالي الرئيس في قيادة التحول الصناعي في المملكة.
  •  وفي محاولة لتطوير قدرات رأس المال البشري الضرورية لقيادة هذا التحول ولتوسيع نطاق الخبرة والكفاءات والنظام البيئي على نطاق أوسع، تم إنشاء أكاديمية الصندوق الصناعي.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله في شهر (مايو 2023م) شوال 1444هـ.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أكاديمية الصندوق الصناعي برامج تدريب حملة البكالوريوس صندوق التنمية الصناعية

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. جامعة الباحة تعلن المرشحين لوظيفة معيد ومحاضر بـ”الصيدلة الإكلينيكية”

بالأسماء.. جامعة الباحة تعلن المرشحين لوظيفة معيد ومحاضر بـ”الصيدلة الإكلينيكية”

١١:٣٠ ص، الثلاثاء، ٠٦ يناير ٢٠١٥
فتح باب التسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران

فتح باب التسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران

٠٦:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٣ مايو ٢٠١٧
وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين

وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين

٠٧:٢٥ ص، الأثنين، ١٤ فبراير ٢٠٢٢
وظائف شاغرة للمواطنين بهيئة المساحة الجيولوجية

وظائف شاغرة للمواطنين بهيئة المساحة الجيولوجية

٠٢:٠٠ م، الأحد، ١٥ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *