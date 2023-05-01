الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
يفوق الأسود والأفاعي.. حيوان يقتل مليون شخص سنويًا
وفاة 6 أشقاء في حادث مروع على طريق الطائف الباحة
ثبات المسلم على الحق بقدر زيادته من هذا العمل
نزيف قاتل.. جراحة عاجلة في القلب تنقذ حياة مريض بمكة المكرمة
مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة
وزراء خارجية المملكة والأردن والعراق ومصر يؤكدون أولوية إنهاء الأزمة السورية سياسيا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

يفوق الأسود والأفاعي.. حيوان يقتل مليون شخص سنويًا

يفوق الأسود والأفاعي.. حيوان يقتل مليون شخص سنويًا

يفوق الأسود والأفاعي.. حيوان يقتل مليون شخص سنويًا
٠٦:٠٨:٢٩ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

للإنسان أعداء كثر من الحيوانات يأتي في مقدمتهم الحيوانات المفترسة والسامة والتي على راسها الاسود والأفاعي.

البعوض القاتل:

وبحسب ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن أخطر حيوان في العالم هو البعوض.

وأوضحت أن البعوض يقتل حسب بعض التقديرات نصف مليون الى أكثر من مليون شخص على مدار العام.

ونقلت عن باحثين في  بيئة الأمراض أن الملاريا كانت مدمرة جدًا للبشر لفترة طويلة، حيث تسببها كائنات طفيلية وحيدة الخلية بجنس المتصورة، وينقلها بعوض الأنوفيلة من شخص لآخر.

كما تسببت الملاريا في وفاة حوالى 619000 عام 2021 بجميع أنحاء العالم.

الصحة العالمية:

خطورة المرض تكمن في  الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية (مثل الأطفال الصغار والحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

من جانبها نوهت منظمة الصحة العالمية أنه كان حوالى 80 % من جميع وفيات الملاريا في أفريقيا بين الأطفال دون سن الخامسة.

وأيضا ينشر البعوض مجموعة من الأمراض الأخرى، بما في ذلك حمى الضنك وفيروس شيكونغونيا وفيروس غرب النيل وفيروس زيكا والعدوى الطفيلية داء الفيلاريات اللمفاوي.

ضحايا الثعابين:

ولم يكن البعوض هو فقط من الحيوانات الفتاكة الوحيدة على كوكبنا، حيث تقتل الثعابين ما بين 81000 و 138000 شخص كل عام.

كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن داء الكلب يقتل حوالى 59000 شخص كل عام.

اقرأ أيضا:

مرض قاتل يسببه لعاب البعوض

الكلمات الدلالية:
البعوض الثعابين الحيوانات الفتاكة الصحة العالمية الملاريا

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. “الجندي” سائق الدراجة: “الأقساط” أجبرتني على الاستعانة بـ”السيكل”

بالفيديو.. “الجندي” سائق الدراجة: “الأقساط” أجبرتني على الاستعانة بـ”السيكل”

٠٥:٠٣ م، الخميس، ٢٤ أبريل ٢٠١٤
وزارة الإعلام تفرض رقابة مشددة على معرض جدة للكتاب

وزارة الإعلام تفرض رقابة مشددة على معرض جدة للكتاب

٠٩:٠٥ م، الأربعاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٥
غدًا الأحد 8 صباحًا.. بدء الاختبارات لجميع الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي بالرياض

غدًا الأحد 8 صباحًا.. بدء الاختبارات لجميع الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي بالرياض

٠١:٢٧ م، السبت، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
والد “لينة القحطاني” لـ”تواصل”: رفعنا كلمة التوحيد وأثبتنا أن المرأة السعودية في القمة متمسكة بدينها

والد “لينة القحطاني” لـ”تواصل”: رفعنا كلمة التوحيد وأثبتنا أن المرأة السعودية في القمة متمسكة بدينها

٠٩:١٨ م، الأحد، ١٦ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *