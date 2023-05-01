وفاة 6 أشقاء في حادث مروع على طريق الطائف الباحة

تواصل – فريق التحرير:

تسبب حادث مروري مروع في وفاة 6 أشقاء من أسرة واحدة، كما تم نقل الوالدين و3 أشقاء آخرين للعناية المركّزة في حالة خطرة.

وقع الحادث على الطريق الرابط بين محافظة الطائف ومنطقة الباحة، كما تُوفي كذلك قائد المركبة الثانية وهو في منتصف العقد السادس.

فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها وخرجت من الحادث دون إصابات.

تفاصيل الحادث المروع

وفي التفاصيل، قال شقيق المتوفين محمد سالم الغامدي: “خلال عودة أُسرتي من المدينة المنوّرة للباحة، وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف، وقع حادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء؛ أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان”.

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وتابع “تم نقل أبي وأمي وابنتان (ريناد ومنيرة) وابن (سلطان) للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف”، وفقا لـ”العربية السعودية”.

وأضاف: من فضل الله تمّ خروج الوالد من العناية المركّزة للتنويم وهو بصحة وعافية، في حين تمّت الصلاة على 6 من أفراد أسرتنا سوياً في صلاة العصر أمس، ودفنهم بمحافظة الطائف.

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