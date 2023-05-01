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ثبات المسلم على الحق بقدر زيادته من هذا العمل

ثبات المسلم على الحق بقدر زيادته من هذا العمل

ثبات المسلم على الحق بقدر زيادته من هذا العمل
٠٥:٥٢:٠٨ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، أمورا معينة على الثبات على الحق والدين، وذلك من خلال إجابته عن سؤال وجهه أحد المتابعين.

الاستعانة بالله والدعاء

وقال الفوزان، في مقطع فيديو شاركه حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الاستعانة بالله -عز وجل- من أبرز الأمور المعينة على الثبات.

وتابع أن من الأمور المعينة على الثبات أيضا هو الدعاء إلى الله، والإكثار من دعاء “يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك” وهو دعاء نبوي.

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وفي وقت سابق، أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم القسم على الله في الدعاء.

الإقسام على الله في الدعاء

وقال الشيخ الخثلان “القسم على الله في الدعاء على قسمين، القسم الأول أن يكون الباعث عليه العجب، فهذا لا يجوز، وهو التألي على الله، ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل قال والله لا يغفر لفلان، قال له من ذا الذي يتألى عليّ ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وحبطت عملك.

وتابع الشيخ الخثلان “الباعث الثاني هو إحسان الظن بالله سبحانه وعظيم الرجاء في أن الله لا يرد مظلوماً فهذا لا بأس به”.

الكلمات الدلالية:
الثبات على الحق ثبات المسلم دعاء نبوي فتاوى الفوزان فتاوى دينية

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