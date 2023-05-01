نزيف قاتل.. جراحة عاجلة في القلب تنقذ حياة مريض بمكة المكرمة

تواصل – واس:

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة القلب بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة بآلة حادة نافذة إلى القلب تسببت في نزيف حاد وحالة حرجة وغير مستقرة في عملية جراحية استغرقت (4) ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن فريقاً طبياً تكاملياً بمدينة الملك عبدالله الطبية استقبل بلاغاً عاجلاً لوجود حالة إنقاذ حياة لشاب تحتاج لتدخل طبي جراحي عاجل من قبل أحد المستشفيات بالمنطقة.

اقرأ أيضا:

جراحة عاجلة

وتم التعامل بشكل سريع جدًا وتقديم الخدمات الإسعافية الأولية الطارئة التي أسهمت بفضل الله من إبقائه على قيد الحياة ومن ثم نقلها عبر فريق الإسعاف في وقت زمني سريع أدخل على إثرها لغرفة العمليات الجراحية الكبرى بمدينة الملك عبدالله الطبية قبل حدوث توقف للقلب.

وبينت الفحوصات الطبي العاجلة أن الإصابة كانت في البطين الأيسر التي تسبب الوفاة فيها نسبة 60% .

وأكد أنه على الفور تقرر استخدام أدوية مقوية لعضلة القلب ونقل دم عاجل، ووضع جهاز خارجي مساعد للدورة الدموية عن طريق شريان ووريد الفخذ وذلك لمساعدة القلب والدورة الدموية للمريض وتبريده حفاظا على اعضاءه الحيوية ( الدماغ والكبد والكلى والرئة ).

نقل المريض

وتم فتح صدر المريض وتبين وجود ثقب في حدود 2 سم يخترق عضلة القلب وقريب 4 مليمتر من الشريان الرئيسي المغذي لعضلة القلب، حيث تم إقفال الثقب وخياطته والتأكد من إيقاف النزيف الحاد.

كما تم بعد ذلك نقل المريض إلى قسم عناية جراحة القلب بعد إنقاذ حياته وأفاقته بعد 4 ساعات من العملية ومتابعة وضعه الصحي لحين استقرار الحالة وخروجه من المستشفى بإذن الله بصحة وسلامة.

اقرأ أيضا: