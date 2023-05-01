الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
ابتكار أول علاج لتليف القلب في دولة أوروبية
بدء التقديم على برنامج نخب للصندوق الصناعي
شاهد.. قنبلة روسية مجهولة تحول نهار مدينة أوكرانية لليل مظلم
يفوق الأسود والأفاعي.. حيوان يقتل مليون شخص سنويًا
وفاة 6 أشقاء في حادث مروع على طريق الطائف الباحة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

نزيف قاتل.. جراحة عاجلة في القلب تنقذ حياة مريض بمكة المكرمة

نزيف قاتل.. جراحة عاجلة في القلب تنقذ حياة مريض بمكة المكرمة

نزيف قاتل.. جراحة عاجلة في القلب تنقذ حياة مريض بمكة المكرمة
٠٥:٣٥:٤٨ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة القلب بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة بآلة حادة نافذة إلى القلب تسببت في نزيف حاد وحالة حرجة وغير مستقرة في عملية جراحية استغرقت (4) ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن فريقاً طبياً تكاملياً بمدينة الملك عبدالله الطبية استقبل بلاغاً عاجلاً لوجود حالة إنقاذ حياة لشاب تحتاج لتدخل طبي جراحي عاجل من قبل أحد المستشفيات بالمنطقة.

اقرأ أيضا:

جراحة نادرة.. استئصال ورم وزنه 100 كجم من امرأة في هذه الدولة

جراحة عاجلة

وتم التعامل بشكل سريع جدًا وتقديم الخدمات الإسعافية الأولية الطارئة التي أسهمت بفضل الله من إبقائه على قيد الحياة ومن ثم نقلها عبر فريق الإسعاف في وقت زمني سريع أدخل على إثرها لغرفة العمليات الجراحية الكبرى بمدينة الملك عبدالله الطبية قبل حدوث توقف للقلب.

وبينت الفحوصات الطبي العاجلة أن الإصابة كانت في البطين الأيسر التي تسبب الوفاة فيها نسبة 60% .

وأكد أنه على الفور تقرر استخدام أدوية مقوية لعضلة القلب ونقل دم عاجل، ووضع جهاز خارجي مساعد للدورة الدموية عن طريق شريان ووريد الفخذ وذلك لمساعدة القلب والدورة الدموية للمريض وتبريده حفاظا على اعضاءه الحيوية ( الدماغ والكبد والكلى والرئة ).

نقل المريض

وتم فتح صدر المريض وتبين وجود ثقب في حدود 2 سم يخترق عضلة القلب وقريب 4 مليمتر من الشريان الرئيسي المغذي لعضلة القلب، حيث تم إقفال الثقب وخياطته والتأكد من إيقاف النزيف الحاد.

كما تم بعد ذلك نقل المريض إلى قسم عناية جراحة القلب بعد إنقاذ حياته وأفاقته بعد 4 ساعات من العملية ومتابعة وضعه الصحي لحين استقرار الحالة وخروجه من المستشفى بإذن الله بصحة وسلامة.

اقرأ أيضا:

جراحة دقيقة استغرقت ساعتين.. إعادة السمع لطفل بعمر السنتين في بريدة

الكلمات الدلالية:
القلب جراحة مريض مكة

مواد ذات صلة

المزيد
الحواشي يُتم الختمة الخامسة بـ«التراويح»

الحواشي يُتم الختمة الخامسة بـ«التراويح»

٠٣:١٩ ص، السبت، ١٠ يونيو ٢٠١٧
“شبح” كورونا يمنع القبلات والمصافحة باليد في صالات الأفراح! (صورة) 

“شبح” كورونا يمنع القبلات والمصافحة باليد في صالات الأفراح! (صورة) 

٠٧:١٨ م، الجمعة، ١٨ أبريل ٢٠١٤
أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

٠٤:٢٧ م، الثلاثاء، ٠٧ أبريل ٢٠٢٠
“هيئة الرياض” تضبط فتاة في وضع مخل مع وافد عربي داخل سيارته الفارهة

“هيئة الرياض” تضبط فتاة في وضع مخل مع وافد عربي داخل سيارته الفارهة

١٠:٣٩ م، الأحد، ٣٠ مارس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *