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وزراء خارجية المملكة والأردن والعراق ومصر يؤكدون أولوية إنهاء الأزمة السورية سياسيا

وزراء خارجية المملكة والأردن والعراق ومصر يؤكدون أولوية إنهاء الأزمة السورية سياسيا

وزراء خارجية المملكة والأردن والعراق ومصر يؤكدون أولوية إنهاء الأزمة السورية سياسيا
٠٥:٢٣:١٨ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اجتمع اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، وزراء خارجية المملكة ودول الخليج ومصر والعراق، للتأكيد على أولوية الحل السياسي في سوريا.

المساعدات الإنسانية

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري، وأيضا ضرورة خروج القوات الأجنبية غير المشروعة من سوريا.

دعم سوريا

وشدد بيان عمان على ضرورة العمل على دعم سوريا لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وكذلك العمل على وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

إنتاج المخدرات

وذكر البيان العمل على إنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، كما جرى الاتفاق على تعاون سوريا والأردن والعراق لتحديد مصادر إنتاج المخدرات وطرق تهريبها.

ونص البيان أيضا على ضرورة العمل على توفير الظروف المناسبة في سوريا للعودة الطوعية والآمنة للاجئين

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وزير الخارجية يبحث مع الأسد جهود المملكة لتحقيق تسوية شاملة في سوريا

وفي الشهر الماضي، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد جير بيدرسون.

الأزمة السورية

وأكد سمو الوزير خلال الاتصال حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

الكلمات الدلالية:
إنتاج المخدرات بيان عمان جهود المملكة دعم سوريا سوريا‬‏

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